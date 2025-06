Pantanal Clube disputa Copa do Brasil de Amputados em Goiânia

A delegação sul-mato-grossense do Pantanal Clube, representando a APEC (Associação de Pessoas com Deficiência Física), embarcou nesta quinta-feira (13) rumo a Goiânia (GO) para disputar a Copa do Brasil de Futebol de Amputados 2025. A competição ocorre entre os dias 13 e 15 de junho, reunindo os principais clubes do país.

Com 19 integrantes entre atletas e comissão técnica, a equipe de Mato Grosso do Sul representa o estado em uma das competições mais importantes da modalidade, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Amputados (CBFA).

Além da busca por bons resultados, o torneio é uma vitrine para atletas que sonham com uma vaga na Seleção Brasileira. A participação do Pantanal Clube reforça o crescimento da modalidade no estado, que tem investido em estrutura, treinamentos e revelação de novos talentos.

Entre os favoritos, está o Corinthians Mogi, heptacampeão nacional, que conta com dois atletas estrangeiros e nomes experientes como o capitão Rogerinho R9. “Vamos lutar pelo hepta com garra e comprometimento”, disse o técnico William Abreu.

A expectativa é de uma competição emocionante, marcada por superação, inclusão e alto nível técnico.