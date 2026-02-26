Operação Piraíba intensifica combate à pesca predatória no Pará

Operação resultou na apreensão de 4,5 km de redes de pesca e 350 m³ de madeira ilegal, reforçando a fiscalização ambiental no Baixo Tocantins

O Ibama, em conjunto com o Grupamento Fluvial do Estado do Pará e as Secretarias de Meio Ambiente de Igarapé-Miri e Cametá, realizou a Operação Piraíba na bacia do Baixo Tocantins, de Abaetetuba a Baião. A ação teve como objetivo coibir a pesca predatória, garantindo o cumprimento dos períodos de defeso e protegendo a biodiversidade aquática. Durante a operação, foram apreendidos 4,5 quilômetros de redes de pesca irregulares, sendo 2.800 metros em Igarapé-Miri e 2.300 metros em Cametá.

Além disso, a fiscalização monitorou o transporte de produtos madeireiros nos rios da região, resultando na apreensão de 350 metros cúbicos de madeira ilegal e das embarcações envolvidas. As ações buscam reforçar a sustentabilidade da pesca e o controle ambiental na região, promovendo a preservação dos ecossistemas fluviais e combatendo atividades ilegais.

A operação integra esforços do Ibama e órgãos estaduais para proteger recursos naturais estratégicos do Pará e incentivar o cumprimento das normas ambientais vigentes.