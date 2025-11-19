quarta-feira, 19/11/2025

Operação da Vigilância fecha açougue e mercados por riscos à saúde

Milton
Publicado por Milton
FOTOS: MPRS

Nesta terça-feira (18) a Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos realizou uma operação em Cachoeira do Sul/RS que resultou na apreensão de 4,6 toneladas de produtos impróprios para consumo. Foram interditados setores de três estabelecimentos devido às péssimas condições de higiene.

Cinco locais foram fiscalizados: quatro mercados e um açougue. O açougue foi totalmente interditado, enquanto outro mercado teve padaria e açougue interditados, e um terceiro apenas a padaria. Todos receberam autuações.

Entre os produtos apreendidos estavam carnes vencidas, pizzas, itens de panificação, álcool proibido e sacos de carvão sem procedência. Alguns alimentos estavam em condições tão ruins que não puderam ser aproveitados nem para alimentação animal.

Os problemas incluíam produtos vencidos, armazenagem inadequada, ausência de procedência e falhas na rotulagem. Um dos locais apresentava esgoto dentro da câmara fria da carne, com odor intenso.

A operação contou com promotor de Justiça, GAECO, Vigilância Sanitária, Serviço de Inspeção Municipal, SEAPI e Patrulha Ambiental da Brigada Militar, reforçando a importância da fiscalização e do controle sanitário.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

