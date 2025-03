Ônibus bate em carro estacionado e causa tumulto na Vila Planalto

Um ônibus acabou batendo em um veículo estacionado e causou tumulto na Rua Dom Pedro II, no Bairro Vila Planalto, na tarde desta terça-feira (11). O incidente ocorreu devido ao estreitamento da passagem, ocasionado por carros estacionados de forma irregular durante uma reunião de pais em uma escola da região.

Conforme apurado pela reportagem no local, o veículo de transporte público tentou passar pela rua, que é linha de ônibus, mas por conta do pouco espaço, acabou batendo e danificando o retrovisor do veículo, que pertence à diretora da escola, de 47 anos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Juizado de Trânsito foi até o local para resolver a situação. A rua, que é de mão única, ficou temporariamente congestionada após o acidente.

O problema ocorreu porque, embora o lado direito da rua seja liberado para estacionamento, alguns carros estavam estacionados no lado esquerdo, onde é proibido. Com isso, a via ficou mais estreita, dificultando a passagem do ônibus.

fonte: midiamax