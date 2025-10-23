OAB/MS prestigia abertura do III Congresso de Direito Processual em Paranaíba e Inocência

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), juntamente com a Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) e a Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS), participou, na noite desta quarta-feira (22), da abertura do III Congresso de Direito Processual da 6ª Subseção da OAB/MS – Paranaíba e Inocência.

Estiveram presentes o Secretário-Geral e Corregedor-Geral da OAB/MS, Luiz Rene Gonçalves do Amaral; o Presidente da CAAMS, Gabriel Affonso de Barros Marinho; o Diretor-Geral da ESA/MS, João Paulo Sales Delmondes; os conselheiros estaduais Alex Ribeiro Campagnoli, Cláudia Guimarães Vieira e Tiago Bunning Mendes; além da Presidente da 6ª Subseção, Daniela Peres Carósio de Oliveira.

Em discurso, o Secretário-Geral e Corregedor-Geral da OAB/MS, Luiz Rene Gonçalves do Amaral, parabenizou a advocacia local pela realização do evento:

“Parabéns à advocacia da 6ª Subseção por mais este brilhante evento. Cumprimento a todos os presentes e as autoridades que prestigiam este congresso. Trago, mais uma vez, um abraço do nosso presidente da Seccional, advogado Bitto Pereira, a quem tenho a honra de secretariar neste segundo mandato. Agradeço por ter sido escolhido para representar a OAB/MS nesta ocasião. Muito obrigado a todos.”

A Presidente da 6ª Subseção de Paranaíba e Inocência, Daniela Peres Carósio de Oliveira, ressaltou o apoio constante da Seccional às Subseções do interior:

“Quero agradecer e cumprimentar toda a mesa. Consigno aqui minha gratidão e destaco que esta gestão tem apoiado o interior o tempo todo. Acredito que esse é o maior legado que a OAB Mato Grosso do Sul pode deixar para a advocacia.”

O Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS), Gabriel Affonso de Barros Marinho, reforçou o compromisso da instituição com os advogados do Estado:

“Ficamos muito felizes em apoiar este tipo de evento. Sabemos que a 6ª Subseção é muito importante para a OAB/MS e realiza um trabalho maravilhoso. A Caixa de Assistência estará sempre presente, dando suporte e segurança ao advogado quando ele mais precisar. A Caixa oferece muitos serviços à disposição da advocacia e é parceira constante da 6ª Subseção. Contem conosco e tenham um excelente evento.”

O Diretor-Geral da ESA/MS, João Paulo Sales Delmondes, destacou o papel da capacitação contínua na valorização da advocacia:

“Cumprimento todos os advogados e advogadas que participam deste evento e as demais autoridades presentes neste auditório. Enquanto ESA/MS, fico muito feliz, porque, de fato, quando a OAB/MS entrega conhecimento, ela capacita o advogado para oferecer um serviço melhor à sociedade. Trabalhamos semanalmente para proporcionar oportunidades de aprendizado à advocacia sul-mato-grossense. Desejo uma excelente noite de aprendizado a todos.”

Palestras

Compuseram a mesa de debates como palestrantes o Secretário-Geral e Corregedor-Geral da OAB/MS, Luiz Rene Gonçalves do Amaral; presidindo a mesa, a conselheira estadual Cláudia Guimarães Vieira; e o conselheiro estadual Alex Ribeiro Campagnoli, como debatedor.

A conselheira Cláudia Guimarães Vieira destacou a satisfação em participar da abertura do congresso:

“É uma grata satisfação presidir a abertura da primeira palestra, já agradecendo e dedicando este congresso à nossa honrosa presidente da 6ª Subseção e a toda sua diretoria e conselho, que, juntamente com seus colaboradores, realizaram mais esta edição do evento. Tenho certeza de que será um sucesso, assim como as anteriores. Abrimos o ciclo com a palestra ‘A Imunidade Profissional da Advocacia’, ministrada pelo doutor Luiz Rene Gonçalves do Amaral.”

Dando início ao ciclo de palestras, o Secretário-Geral e Corregedor-Geral da OAB/MS, Luiz Rene Gonçalves do Amaral, ministrou sobre o tema “A Imunidade Profissional da Advocacia”.

“Renovo meus cumprimentos e digo que vamos bater um papo com os advogados e advogadas da 6ª Subseção, deixando um pouco de lado o formato acadêmico para abordar um tema de grande importância para a advocacia, especialmente nos dias de hoje: a imunidade profissional do advogado.”

Por fim, o conselheiro estadual Alex Ribeiro Campagnoli enfatizou a relevância do fortalecimento institucional da advocacia:

“Como bem disse o doutor Luiz Renê, quando trabalhamos de forma institucional e olhamos para o colega ao lado como um companheiro de trincheira, fortalecemos a profissão, as prerrogativas e o próprio exercício da advocacia.”