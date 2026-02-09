segunda-feira, 9/02/2026

Novo RG leva cidadania a mais sul-mato-grossenses

Sejusp e Polícia Científica promovem cidadania por todo o Estado

Ações itinerantes facilitam emissão da Carteira de Identidade Nacional para populações vulneráveis

Mato Grosso do Sul fortalece o acesso à cidadania por meio dos mutirões de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), coordenados pela Sejusp e executados pelo Instituto de Identificação Gonçalo Pereira da Polícia Científica. Somente em 2025, foram realizadas mais de 130 ações itinerantes que emitiram mais de 10 mil documentos para comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, rurais e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O atendimento humanizado aproxima peritos das realidades locais, com equipes coletando dados biométricos e orientando sobre o novo modelo do documento, muitas vezes em ações integradas com órgãos estaduais, municipais e federais. Além dos mutirões, a rede estadual conta com 93 postos de identificação permanentes, garantindo continuidade no serviço, e em 2025 foram confeccionadas 342.170 carteiras, totalizando 651.247 desde 2024.

A política também inclui emissões domiciliares e hospitalares, atendimento a pessoas com deficiência e emissão para o sistema prisional, promovendo inclusão e regularização documental em todo o território sul-mato-grossense.

