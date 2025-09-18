quinta-feira, 18/09/2025

NOVA ALVORADA DO SUL: Secretaria de assistência social promoveu na casa lar uma roda de conversa voltada para as cuidadoras.

ANELISE PEREIRA
O encontro trouxe reflexões importantes sobre saúde mental, autocuidado e prevenção ao suicídio, reforçando que quem cuida também precisa ser cuidado.

Também foi lembrado que o suicídio não envolve apenas questões individuais, mas está profundamente ligado a fatores sociais, como o acesso a direitos, a qualidade dos vínculos, a rede de apoio e as condições de vida. Por isso, é fundamental olhar para o tema de forma ampla e humana.

Foi um espaço de diálogo, troca de experiências e fortalecimento, lembrando que a escuta, a empatia e o cuidado consigo mesmo são caminhos essenciais para promovermos uma vida mais saudável e significativa.

Cuidar da saúde mental é um ato de amor.

Falar é a melhor solução!

