quinta-feira, 12/02/2026

NOVA ALVORADA DO SUL: Reunião no Assentamento Santa Luzia avança na regularização e titulação das áreas coletivas

ANELISE PEREIRA
A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, realizou importante reunião no Assentamento Santa Luzia para tratar da regularização e titulação das áreas coletivas, etapa fundamental para a emissão dos títulos e matrículas junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

O encontro contou com a presença do INCRA e da Agraer, reforçando a união de esforços entre as esferas municipal, estadual e federal em prol do fortalecimento da agricultura familiar.

A reunião também teve o importante apoio da Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Santa Luzia, que contribuiu na organização e mobilização dos produtores, fortalecendo a participação da comunidade nesse momento decisivo.

A titulação garante ao produtor segurança jurídica, assegurando oficialmente a propriedade do seu imóvel. Com a matrícula regularizada, o agricultor passa a ter mais tranquilidade, acesso facilitado a crédito, possibilidade de investimentos e valorização da sua terra.

O INCRA conta com o apoio permanente da Prefeitura, por meio da Unidade de Atendimento Terra Cidadã, oferecendo suporte direto aos assentados. A Agraer também contribui com orientações técnicas essenciais para o desenvolvimento produtivo das áreas.

Para o prefeito José Paulo Paleari, a regularização é um passo estratégico para o fortalecimento do campo.

“Estamos trabalhando para garantir segurança jurídica aos nossos produtores. A titulação representa dignidade, oportunidade de crescimento e acesso a novos investimentos. Quando fortalecemos a agricultura familiar, fortalecemos a economia do município como um todo”, destacou o prefeito.

Investir na regularização fundiária é investir no futuro do município, fortalecendo quem produz, gerando renda no campo e promovendo crescimento econômico com responsabilidade.

