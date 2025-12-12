NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeito Paleari anuncia pagamento antecipado da 2ª parcela do 13º salário para esta sexta-feira, 12 de dezembro

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul vai efetuar amanhã, sexta-feira (12 de dezembro), o pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário de todos os servidores municipais. A medida reforça mais uma vez o compromisso da gestão do prefeito José Paulo Paleari com a valorização do funcionalismo e a responsabilidade fiscal.

A primeira parcela, correspondente a 50% do benefício, já havia sido paga no dia 15, garantindo tranquilidade e organização financeira para os servidores ainda no início do mês. Agora, com a antecipação da segunda parte, a gestão conclui o pagamento do 13º salário com antecedência, antes mesmo do prazo obrigatório.

Para Paleari, essa ação é resultado direto de planejamento e seriedade na condução das contas públicas.

“Pagamento em dia é respeito. E antecipar o 13º é valorizar quem trabalha todos os dias pelo crescimento da nossa cidade. Desde o primeiro mandato, em 2021, mantemos o compromisso de organização financeira e responsabilidade com o dinheiro público, garantindo sempre que possível antecipar benefícios aos nossos servidores”, destacou o prefeito.

A antecipação da segunda parcela do 13º não só beneficia as famílias dos servidores como também movimenta o comércio local, fortalecendo a economia sul-nova-alvoradense neste fim de ano.

Com mais essa ação, a gestão Paleari reafirma sua marca de respeito, valorização do servidor e responsabilidade na administração pública, consolidando Nova Alvorada do Sul como referência em boa gestão e organização financeira.