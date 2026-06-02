Nova Alvorada do Sul ganha unidade de saúde ampliada

Prefeitura e Governo do Estado entregam Unidade de Saúde em Nova Alvorada do Sul e reforçam investimentos na saúde pública. A população de Nova Alvorada do Sul recebeu neste sábado (30) mais uma importante conquista para a área da saúde. O prefeito José Paulo Paleari e o governador Eduardo Riedel realizaram a entrega oficial da revitalização e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Leonora Dias de Brito.

A obra, realizada através do Governo do Estado, recebeu investimentos superiores a R$ 1,4 milhão e proporcionou melhorias estruturais e uma grande ampliação, que vai melhorar a capacidade de atendimento da unidade, oferecendo mais conforto, acessibilidade e qualidade tanto para os usuários quanto para os profissionais da saúde.

A cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Riedel, autoridades estaduais, vereadores, lideranças locais e moradores do município.

Com a ampliação, a unidade passou a contar com novos espaços e melhor estrutura para os atendimentos, fortalecendo a rede municipal de saúde e ampliando os serviços oferecidos à comunidade.

A entrega da Unidade de Saúde Leonora Dias de Brito integra o conjunto de investimentos que vêm sendo realizados pela gestão municipal em parceria com o Governo do Estado, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento de Nova Alvorada do Sul e a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população.