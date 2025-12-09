Natal dos Sonhos: Prefeitura realiza sorteio do Programa Recomeçar Moradia nesta terça-feira 

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), realiza nesta terça-feira (9), dentro da programação do Natal dos Sonhos, o sorteio do Programa Recomeçar Moradia para as modalidades “Mulher Vítima de Violência” e “Pessoa com Deficiência”.

A ação acontecerá às 18 horas, na Praça Ary Coelho e integra o calendário festivo da Capital, unindo lazer, convivência e política pública em um mesmo espaço, reforçando o compromisso da gestão em promover cuidado, esperança e segurança social também durante o período natalino.

O sorteio definirá 50 vagas e 50 suplentes para cada categoria, garantindo transparência e igualdade no processo de seleção. As inscrições foram realizadas em agosto deste ano durante o 9 º Feirão Habita Campo Grande.

Sobre o Programa

O Recomeçar Moradia é um programa que oferece auxílio mensal de R$ 500, durante 12 meses, permitindo que pessoas em situação de vulnerabilidade social tenham condições de acessar uma moradia digna e arcar com os custos do aluguel. Durante todo o período do benefício, as famílias recebem acompanhamento contínuo da equipe social da EMHA.

O programa tem se consolidado como uma importante ferramenta de suporte emergencial para famílias que precisam de auxílio imediato com custos de moradia. Atualmente, mais de 400 famílias já foram beneficiadas, reforçando seu papel como política pública essencial para a promoção da dignidade e da segurança habitacional.