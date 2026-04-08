Naná Silva estreia em WTA 1000 na Espanha

Milton
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Foto: Luiz Cândido/CBT

Banana Bowl impulsiona carreira com terceira vitória consecutiva

Madri, Espanha – A jovem tenista brasileira Nauhany da Silva, conhecida como Naná, de 16 anos, vai disputar pela primeira vez um WTA 1000, em Madri, após receber um wild card para as qualificatórias. Atual 11ª no ranking juvenil e 657ª na WTA, Naná vem de campanha histórica ao vencer a 56ª edição do Banana Bowl, torneio ITF J500, derrotando Victoria Barros por 2 sets a 1 e acumulando 21 vitórias consecutivas nesta temporada.

A atleta é a primeira brasileira a conquistar o Banana Bowl desde 1991 e já soma três títulos na temporada. Para avançar à chave principal do WTA 1000, precisará vencer dois confrontos. Além dela, outras jovens promessas internacionais também receberam convites para o qualifying, incluindo Ksenia Efremova, Tyra Grant, Ruth Roura, Julieta Pareja e Laura Samson. A competição tem início previsto ainda neste mês, consolidando Naná como uma das principais revelações do tênis mundial.

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