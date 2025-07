MUNDO NOVO: Governo recebe líderes religiosos e confirma apoio ao evento “Clama Mundo Novo”

Na manhã desta quinta-feira (11), a Prefeita de Mundo Novo, Rosaria Lucca Andrade, recebeu em seu gabinete a visita de representantes de igrejas locais para tratar da realização do evento evangélico “Clama Mundo Novo”, previsto para acontecer no dia 31 de outubro.

A reunião contou com a presença do vice-prefeito Evaldo Carlos, do Gerente Geral Paulo Lourenço, do Presidente da Câmara Municipal Jefferson Cavalcante, do vereador Jader Moreira, do Diretor de Turismo Roferson Lisboa e do Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcos Eustáquio.

Representando o segmento religioso, estiveram presentes o Pastor Victor, da Igreja Irmãos Menonitas; Pastor Ismael, da Igreja Missão Emanuel; e Pastor Ernesto do Espírito Santo, da Igreja Missionária.

Durante o encontro, os líderes religiosos apresentaram o projeto do “Clama Mundo Novo” e solicitaram apoio do Governo Municipal para a realização do evento, que deve reunir fiéis de diversas denominações para uma noite de louvor, oração e unidade.

A prefeita Rosaria Lucca Andrade demonstrou sensibilidade ao pedido e se comprometeu com o apoio institucional e logístico necessário para a realização da festividade. “Nosso governo reconhece o importante papel social e espiritual das igrejas em nossa cidade. O ‘Clama Mundo Novo’ é uma demonstração de fé e união que merece o nosso respaldo”, afirmou a gestora.