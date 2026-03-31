MS mantém combustíveis entre os mais baratos do Brasil

Setor mantém eficiência e equilíbrio mesmo com crise internacional

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press/Ilustrativa

Setor mantém eficiência e equilíbrio mesmo com crise internacional

Levantamento da ANP entre 28 de fevereiro e 28 de março indica que Mato Grosso do Sul mantém preços competitivos mesmo diante da alta internacional do petróleo causada pela guerra no Oriente Médio. O Sinpetro aponta que Campo Grande segue como referência nacional em valores acessíveis, reforçando o compromisso do setor com eficiência e equilíbrio de mercado.

O diesel S10 apresentou a maior variação, subindo R$ 1,20, seguido do diesel C (+R$ 1,18), gasolina (+R$ 0,46) e etanol (+R$ 0,13). Enquanto Curitiba registrou a gasolina mais cara do país, a capital sul-mato-grossense manteve média de R$ 6,35. Especialistas destacam que a estabilidade local garante menor impacto para consumidores.

O resultado demonstra a capacidade do mercado estadual em enfrentar oscilações externas sem repassar integralmente os aumentos internacionais. O setor também reforça estratégias de gestão e planejamento para manter preços competitivos no cenário nacional.

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