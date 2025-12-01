segunda-feira, 1/12/2025

MS libera adiantamento de salários sem juros

Atualizações do Decreto nº 16.696/2025

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul podem, a partir desta segunda-feira (1º), solicitar a antecipação salarial sem juros, conforme o Decreto nº 16.696/2025. Essa medida permite que parte do salário seja adiantada por instituições financeiras credenciadas pelo Estado, sem custos adicionais.

O novo modelo estabelece que a antecipação poderá comprometer até 30% da remuneração bruta, reduzindo-se quando o servidor já possui outros descontos, como cartões consignados ou compras com fornecedores. Caso a margem disponível seja insuficiente, o desconto será feito apenas até o limite permitido, evitando comprometimento excessivo do salário.

Além disso, o decreto atualiza normas antigas, consolidando regras para empréstimos, planos de saúde, previdência complementar e operações de adiantamento salarial. A medida busca oferecer mais segurança financeira e flexibilidade aos servidores estaduais.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

CGU expulsa ex-chefe da Receita por favorecimento a Bolsonaro

Milton - 0
A CGU decidiu expulsar do serviço público Júlio Cesar Vieira Gomes, ex-secretário da Receita Federal, após investigação sobre tentativa de liberação de joias sauditas...
Leia mais

Mulher atropelada na Marginal Tietê perde as pernas

Milton - 0
A mulher de 31 anos que foi atropelada e arrastada na Marginal Tietê, na manhã de sábado (29), precisou amputar as duas pernas abaixo...
Leia mais

DOURADOS: Prefeito destaca credibilidade da PRF na inauguração da maior delegacia do País

ANELISE PEREIRA - 0
O prefeito de Dourados, Marçal Filho, destacou a credibilidade da Polícia Rodoviária Federal na manhã desta terça-feira (25) durante a inauguração da maior delegacia...
Leia mais

Novembro Bordô reforça cuidados com a saúde bucal

Milton - 0
Durante o Novembro Bordô, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia