MS amplia investimentos e fortalece o esporte com os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

Os Programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico seguem fortalecendo o esporte em Mato Grosso do Sul, com a ampliação de recursos e a inclusão de novas categorias. Nesta segunda-feira (3), será realizada a cerimônia de entrega dos kits esportivos no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, às 17h.

A edição 2026 contempla 302 atletas e 41 técnicos, totalizando R$ 4,2 milhões em investimentos provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE). A iniciativa, coordenada pela Fundesporte e Setesc, reforça o compromisso do Governo do Estado em apoiar o alto rendimento e o desenvolvimento esportivo.

Entre as novidades estão as categorias Bolsa Atleta Nacional Surdolímpico e Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, que ampliam o alcance do programa e garantem maior representatividade. Pela primeira vez, atletas e técnicos surdos foram incluídos em categorias específicas, promovendo a igualdade de oportunidades.

O secretário da Setesc, Marcelo Ferreira Miranda, destacou que as bolsas representam mais que um apoio financeiro — são uma política pública de valorização humana e esportiva. Já o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñez, ressaltou que o incentivo contribui para o desempenho e permanência dos atletas em competições.