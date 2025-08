MPMS investiga extração ilegal de madeira em Três Lagoas

Em Três Lagoas, o MPMS instaurou inquérito civil para apurar a suspeita de extração ilegal de madeira nativa em uma fazenda local. A PMA encontrou 148 lascas de madeira da espécie faveiro, recentemente derrubadas, em área de reserva legal da propriedade. O proprietário admitiu a retirada do material para a reforma de cercas, mas a defesa alegou que a madeira foi aproveitada após queda natural durante temporais, apresentando declaração ambiental de 2020 que autoriza uso de madeira desvitalizada.

Apesar da justificativa, o MPMS aponta que o material encontrado não condiz com o autorizado e que o manejo ocorreu sem licença ambiental, configurando possível dano ambiental. Foi aplicada multa administrativa de R$ 145 mil com base no tamanho da reserva (145 hectares). O inquérito segue em andamento, com novas diligências para esclarecer os fatos, incluindo análise de documentos e parecer do Imasul.

A investigação busca comprovar se houve uso irregular de madeira verde, o que fere a legislação vigente, reforçando a fiscalização para a proteção das áreas protegidas no município.