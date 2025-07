MPMS cumpre mandados em operação contra fraudes em saúde

O MPMS deflagrou nesta terça-feira (1º) a Operação “Auditus”, visando combater fraudes em licitações e contratos na área da saúde. A ação conjunta da 1ª Promotoria de Justiça de Nioaque e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), com apoio do GAECO, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Nioaque, Bonito e Jardim.

As investigações apontam para irregularidades na contratação de serviços médicos, incluindo consultas, exames e procedimentos, com estimativa de prejuízo superior a três milhões de reais entre 2019 e 2024. Entre as fraudes, destacam-se cobranças por exames de triagem auditiva neonatal (teste da orelhinha) que não foram realizados.

A operação visa responsabilizar os envolvidos e garantir a correta aplicação dos recursos públicos na saúde.