Mounjaro chega ao Brasil com novas doses

A farmacêutica Eli Lilly anunciou a chegada de novas doses do Mounjaro (tirzepatida) ao mercado brasileiro, disponíveis a partir da segunda quinzena de março. Com as concentrações de 12,5 mg e 15 mg, o país passa a contar com todas as doses do medicamento: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg. O preço das novas doses e possíveis ajustes nos valores das atuais ainda não foram divulgados. Segundo a farmacêutica, todas as dosagens foram aprovadas para personalização do tratamento e ajuste gradual conforme avaliação médica.

O Mounjaro é indicado para adultos com diabetes tipo 2, pessoas com obesidade ou sobrepeso com comorbidades e casos de apneia obstrutiva do sono moderada a grave em pacientes obesos. A aplicação é feita por injeção subcutânea semanal, no abdômen, coxa ou braço, podendo ser realizada a qualquer hora do dia, com ou sem alimentação. A dose inicial recomendada é de 2,5 mg, aumentando gradualmente a cada quatro semanas até a dose de manutenção de 5 mg, 10 mg ou 15 mg.

Especialistas alertam que o medicamento não deve ser usado apenas para fins estéticos, pois podem ocorrer efeitos adversos como náuseas, vômitos, diarreia, constipação, pancreatite e perda de massa magra. Com o portfólio completo, a Eli Lilly destaca que médicos terão mais flexibilidade para individualizar tratamentos de diabetes e obesidade.