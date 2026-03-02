terça-feira, 3/03/2026

Mounjaro chega ao Brasil com novas doses

Medicamento para diabetes e obesidade terá opções de 12,5 mg e 15 mg

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

A farmacêutica Eli Lilly anunciou a chegada de novas doses do Mounjaro (tirzepatida) ao mercado brasileiro, disponíveis a partir da segunda quinzena de março. Com as concentrações de 12,5 mg e 15 mg, o país passa a contar com todas as doses do medicamento: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg. O preço das novas doses e possíveis ajustes nos valores das atuais ainda não foram divulgados. Segundo a farmacêutica, todas as dosagens foram aprovadas para personalização do tratamento e ajuste gradual conforme avaliação médica.

O Mounjaro é indicado para adultos com diabetes tipo 2, pessoas com obesidade ou sobrepeso com comorbidades e casos de apneia obstrutiva do sono moderada a grave em pacientes obesos. A aplicação é feita por injeção subcutânea semanal, no abdômen, coxa ou braço, podendo ser realizada a qualquer hora do dia, com ou sem alimentação. A dose inicial recomendada é de 2,5 mg, aumentando gradualmente a cada quatro semanas até a dose de manutenção de 5 mg, 10 mg ou 15 mg.

Especialistas alertam que o medicamento não deve ser usado apenas para fins estéticos, pois podem ocorrer efeitos adversos como náuseas, vômitos, diarreia, constipação, pancreatite e perda de massa magra. Com o portfólio completo, a Eli Lilly destaca que médicos terão mais flexibilidade para individualizar tratamentos de diabetes e obesidade.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

PONTA PORÃ: Prefeitura prorroga prazo para participação de apoiadores na inauguração do PTIn e CEIMPP

ANELISE PEREIRA - 0
O prazo para que empresas e instituições participem, como patrocinadoras ou apoiadoras, do evento oficial de inauguração do Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã...
Leia mais

Motociclista invade preferencial, bate em carro e fica gravemente ferido no Jardim Anache

ANELISE PEREIRA - 0
Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após invadir a preferencial e bater na lateral de um carro na tarde desta quarta-feira (25),...
Leia mais

Com foco no protagonismo feminino, Sejuv realiza 2º ‘Papo Delas’

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) realiza, no dia 11 de março, às 19 horas, a 2ª edição do “Papo Delas”, no Teatro do...
Leia mais

Papy reconhece contribuições que transformam Campo Grande

Milton - 0
Pastor, advogado e policiais recebem homenagens por serviços à comunidade e à cidade O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Vicente Neto,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia