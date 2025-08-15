sexta-feira, 15/08/2025

Motta encaminha pedidos de cassação contra Eduardo Bolsonaro

Milton
Publicado por Milton
Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou nesta sexta-feira (15) ao Conselho de Ética quatro pedidos de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As representações, que estavam paradas na Mesa Diretora desde o protocolo, ganharam movimento após recursos apresentados pelo PT e PSOL.

Os partidos acusam o parlamentar de adotar condutas incompatíveis com o decoro parlamentar, ao atuar nos Estados Unidos, onde está desde março, articulando sanções contra autoridades brasileiras. Entre as ações apontadas estão o apoio a tarifas de 50% aplicadas pelos EUA e a proposição de sanções contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O Conselho de Ética analisará os pedidos para verificar indícios de quebra de decoro e poderá sugerir medidas que vão desde advertência até cassação do mandato. O líder do PT, Lindbergh Farias, destacou que o Parlamento deve agir para proteger a soberania nacional, criticando a ausência de Eduardo na Câmara e sua atuação contrária aos interesses do Brasil.

Hugo Motta ressaltou preocupação com os impactos negativos das ações do deputado, que poderiam prejudicar empresas e a economia nacional.

