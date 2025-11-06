quinta-feira, 6/11/2025

MIRANDA: Cursos de beneficiamento da mandioca e hortaliças em conserva beneficiam duas aldeias indígenas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Mais dois cursos promovidos pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o SENAR/MS, beneficiaram comunidades indígenas do município nesta semana.

O curso de Beneficiamento da Mandioca foi realizado nos dias 3 e 4 de outubro, no espaço da Igreja IPR da Aldeia Babaçu, enquanto o curso de Hortaliças em Conserva aconteceu na residência do Sr. Marino, na Aldeia Argola, também nos dias 3 e 4.

As capacitações foram conduzidas com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, que tem à frente o secretário Wilson Santos, e contaram com a mobilização da servidora Fátima Ramos, que tem atuado diretamente junto às comunidades na organização dos cursos.

A Prefeitura de Miranda segue como parceira nessas formações que levam conhecimento, oportunidade e fortalecimento da geração de renda às famílias indígenas.

Agradecimento especial ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, pela parceria contínua em trazer capacitações que fazem a diferença para a população de Miranda.

CATEGORIAS:
GERAL

