sexta-feira, 21/11/2025

Ministra Cármen Lúcia alerta para riscos à democracia em conferência na Costa Rica

Revisão de modelos e educação cidadã

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ester Vargas

A ministra Cármen Lúcia, do STF e presidente do TSE, destacou durante conferência internacional na Costa Rica os riscos à democracia e a necessidade de reinventar práticas democráticas diante de novas realidades políticas, sociais e tecnológicas. Ela lembrou a tentativa de golpe de 2023 no Brasil, que marcou a maior ameaça institucional desde o fim da ditadura militar, ressaltando que o julgamento dos responsáveis evidencia a força da Constituição de 1988.

Insegurança democrática e plataformas digitais
Cármen Lúcia criticou a persistência de inseguranças democráticas na América Latina e o impacto das plataformas digitais, que moldam percepções políticas e ampliam discursos extremistas. Para ela, a sociedade precisa enfrentar o desafio da desinformação e da manipulação tecnológica para garantir processos eleitorais seguros.

Revisão de modelos e educação cidadã
A ministra defendeu a revisão dos modelos de democracia representativa, apontando que o modelo atual não atende às expectativas da população. Ela também enfatizou a importância da educação para a cidadania, confiança mútua e transparência como bases essenciais para a preservação do Estado de Direito e a proteção das liberdades democráticas.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Cadáver é encontrado em cova rasa no bairro Mário Covas

Milton - 0
Região enfrenta invasões e insegurança, relatam moradores Um corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa na Rua Paca, no bairro Mário Covas, na manhã...
Leia mais

Costa Rica entrega 250 cestas verdes do programa de aquisição de alimentos no CRAS do Vale

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a cidade de Costa Rica deu um importante passo em direção à segurança alimentar e...
Leia mais

Polícia desarticula esquema de desbloqueio de celulares roubados

Milton - 0
A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira (17) uma operação nacional contra roubo, furto e receptação de celulares, com ações em...
Leia mais

Ibama intensifica fiscalização de produtos perigosos em rodovias federais

Milton - 0
O Ibama realizou, em outubro, mais uma edição da Operação de Fiscalização ao Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (TRPP). A ação teve como objetivo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia