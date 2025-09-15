México e China intensificam negociações para compra de carnes no Brasil

O Brasil está no centro das atenções de dois grandes mercados consumidores: México e China. Uma comitiva mexicana chegou nesta segunda-feira (15) para realizar auditorias em 35 frigoríficos e avaliar outros 14 para possível habilitação à exportação de carne bovina. O grupo permanece no país até o dia 26 e visita unidades em estados como Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Em agosto, o México se tornou o principal destino da carne bovina brasileira, após os EUA imporem uma tarifa de 50%.

Já a China enviará uma missão no dia 22 de setembro com o objetivo de avaliar a retomada das importações de carne de frango. O embargo foi imposto após um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, embora o país já tenha recuperado o status sanitário. Segundo o Mapa, o retorno das compras chinesas deve ocorrer em breve. Sem a China, o México liderou as compras de frango brasileiro, com aumento de 873% em agosto.