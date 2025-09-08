segunda-feira, 8/09/2025

“Mestre Gonça” emociona torcedores na estreia do Comercial na Série B

Presença de Gonçalves, o lendário zagueiro do Comercial, marca com emoção o início da caminhada do clube na Segunda Divisão estadual.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Esporte MS

O Estádio Jacques da Luz viveu uma tarde de emoção no domingo (8), na estreia do Comercial na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A grande atração da partida, no entanto, não foi apenas dentro de campo. Nas arquibancadas, a presença de Gonçalves, o eterno “Mestre Gonça”, roubou a cena e tocou os corações dos torcedores.

Ídolo máximo do clube, Gonçalves foi recebido com aplausos, pedidos de fotos e homenagens espontâneas. Com uma trajetória iniciada em 1973 no estado, o ex-zagueiro construiu quase três décadas de história com o Colorado, tornando-se símbolo de garra e liderança.

Entre os momentos marcantes de sua carreira, destaca-se a passagem pela seleção do Exército Brasileiro, onde jogou ao lado de Pelé. Hoje, aos 70 anos, ele continua sendo referência e inspiração para novas gerações.

“Ver esse estádio cheio me emociona. O Comercial merece voltar ao topo”, declarou Gonça, visivelmente tocado pela recepção.

CATEGORIAS:
ESPORTE

