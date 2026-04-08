MEC lança aplicativo gratuito com 8 mil livros digitais

MEC lança biblioteca digital gratuita para todo o Brasil

Milton
Publicado por Milton
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Novo app terá integração com IA e expansão para ensino de idiomas

O Ministério da Educação disponibilizou o aplicativo MEC Livros com cerca de oito mil obras gratuitas para leitura digital, ampliando o acesso à literatura em todo o Brasil. A plataforma funciona como uma biblioteca pública online, oferecendo empréstimos de livros, incluindo lançamentos e títulos populares, além de obras em domínio público em formato ePub. Entre os autores disponíveis estão nomes como Clarice Lispector, Ariano Suassuna, José Saramago e Gabriel García Márquez.

O aplicativo também permite personalização de leitura, com ajustes de fonte, contraste e recursos interativos, além de suporte por inteligência artificial para dúvidas. Segundo o governo federal, a iniciativa busca fortalecer o hábito da leitura e democratizar o acesso ao conhecimento. O app está disponível para Android, computadores e integrado ao portal gov.br. O MEC também anunciou o futuro lançamento do MEC Idiomas, com cursos de inglês e espanhol em formato digital autoinstrutivo.

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