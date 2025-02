Maurício, do Palmeiras, passará por cirurgia no ombro; Gómez tem lesão na coxa

O Palmeiras sofreu duas baixas importantes no clássico contra o São Paulo, disputado no domingo (17). O meia-atacante Maurício, artilheiro da equipe em 2025, precisará passar por cirurgia após sofrer uma luxação no ombro direito ainda no início do jogo. Ele foi atendido rapidamente no Allianz Parque, mas teve de deixar o campo chorando devido à dor. Maurício passará por procedimento cirúrgico para corrigir a lesão, e a previsão de recuperação ainda não foi definida.

Além disso, o zagueiro Gustavo Gómez também se lesionou no jogo, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O defensor iniciou o tratamento na Academia de Futebol, mas ainda não há informações sobre o tempo de recuperação.

O Palmeiras seguirá sem Maurício, que estava em excelente fase, com cinco gols na temporada e um desempenho superior ao de 2024. Sem o jogador, Abel Ferreira pode ajustar a equipe com Estêvão, Facundo Torres e Flaco López no ataque, funções que Maurício vinha desempenhando com grande destaque.