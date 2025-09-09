Mara Caseiro defende revitalização da ponte velha em Coxim para fomentar turismo

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel a destinação de recursos para a reforma geral e estética da ponte velha, localizada no município de Coxim. O pedido também foi encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores.

A proposta tem como objetivo transformar a ponte, considerada um marco histórico da cidade, em um novo atrativo turístico para a região. O pedido atende solicitação do vereador Marquinhos Vaz, da Câmara Municipal de Coxim.

Segundo a deputada, a ponte possui grande valor cultural e simbólico, representando parte do desenvolvimento urbano e da integração regional no passado. “Sua revitalização não é apenas uma questão de preservação histórica, mas também uma oportunidade de fomentar o turismo, valorizar a identidade local e fortalecer a economia de Coxim”, afirmou Mara Caseiro.

O projeto de revitalização prevê uma reforma estética e estrutural que permitirá a utilização do espaço para atividades recreativas, eventos culturais, feiras e lazer. A iniciativa busca oferecer um ambiente agradável para moradores e visitantes, aproveitando a vocação turística de Coxim e as belezas naturais da região.

Para a parlamentar, o investimento trará benefícios diretos para a população e reforçará a imagem do município como destino turístico. “A ponte velha, requalificada, será um espaço de convivência, lazer e geração de emprego e renda, em sintonia com o desenvolvimento sustentável e o aproveitamento racional dos recursos públicos”, destacou.