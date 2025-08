Lula reforça apoio ao STF em jantar no Alvorada

Em um gesto político de apoio institucional, o presidente Lula recebeu na noite de quinta-feira (31) seis dos 11 ministros do STF para um jantar no Palácio da Alvorada. A reunião ocorre dias após os EUA aplicarem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, sob a justificativa da Lei Magnitsky.

Estiveram presentes no encontro os ministros Barroso, Moraes, Gilmar Mendes, Zanin, Flávio Dino e Edson Fachin, este último prestes a assumir a presidência da Corte. Durante o jantar, Lula reafirmou sua confiança no Supremo e defendeu a independência do Judiciário diante das pressões internacionais.

A ausência de ministros como Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux, críticos da linha de Moraes em decisões sobre o 8 de Janeiro, evidencia as divisões internas da Corte. Também participaram do jantar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A resposta jurídica às sanções dos EUA será coordenada pela AGU, já que o STF não tem jurisdição fora do Brasil.