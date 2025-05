Luiz Araújo deve ser titular no ataque do Flamengo contra a LDU

O Flamengo deve ter Luiz Araújo como titular no confronto decisivo contra a LDU, nesta quinta-feira, às 21h30, pela Libertadores, no Maracanã. O atacante treinou entre os onze iniciais e deve formar o trio ofensivo ao lado de Michael e Bruno Henrique. Pedro, mais uma vez, começará no banco.

O técnico Filipe Luís decidiu preservar o centroavante, que apresentou desgaste físico na última rodada e agora perde espaço por escolha técnica. Outra mudança deve ocorrer no meio-campo: Gerson e De la Cruz devem ser os responsáveis por dar equilíbrio à equipe, enquanto Arrascaeta atuará mais adiantado.

No setor defensivo, a escalação ainda tem dúvida entre Léo Pereira e Danilo. O restante da linha deve ter Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz e Alex Sandro na defesa. Pulgar e Allan seguem fora por lesão, e Evertton Araújo deve ficar como opção no banco.

Com cinco pontos, o Flamengo é o terceiro colocado do Grupo C e precisa vencer os dois jogos restantes — contra a LDU e o Deportivo Táchira — para avançar às oitavas de final. A escalação oficial sai às 20h30.