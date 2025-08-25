terça-feira, 26/08/2025

Liga Terrão estreia com chuva de gols em todo o MS

Com média superior a 3 gols por jogo, campeonato movimenta comunidades e celebra o futebol amador no estado

Milton
Foto: Divulgação

A primeira rodada da Liga Terrão do Mato Grosso do Sul começou com tudo e mostrou que o futebol raiz segue mais vivo do que nunca. Ao todo, 343 gols foram marcados em 105 partidas realizadas em diferentes cidades do estado, resultando em uma média empolgante de 3,26 gols por confronto.

A competição, que tem como pilares a integração comunitária e a valorização dos talentos locais, movimentou as arquibancadas e agitou as cidades participantes. Cada gol foi celebrado com entusiasmo por torcedores que compareceram em peso aos campos de terra batida.

Apesar da chuva de gols, nem todos os jogos foram de placares elásticos. Em Eldorado, por exemplo, a rodada teve apenas dois gols no total, em partidas bem disputadas e com defesas firmes.

Já em Camapuã, a festa foi completa: além da fanfarra municipal na abertura oficial, o Estádio Carecão foi palco da maior goleada até agora. O Vô Chica atropelou o Centenário/Meninos da Vila com um expressivo 8 a 1, empolgando a torcida local e se destacando como o grande nome da rodada inicial.

