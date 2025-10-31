sexta-feira, 31/10/2025

Libertadores histórica: Flamengo e Palmeiras duelam pelo título

Flamengo e Palmeiras duelam pelo título continental em Lima

A final da Libertadores da América de 2025 terá um confronto totalmente brasileiro. Flamengo e Palmeiras disputarão a sétima decisão da história entre clubes do Brasil, prometendo emoções fortes para os torcedores. O Palmeiras chega à decisão após goleada de 4 a 0 sobre a LDU, no Allianz Parque, mostrando força ofensiva e segurança defensiva. Já o Flamengo, dono de campanhas históricas recentes, busca repetir os feitos de 2019 e 2022.

O encontro decisivo acontecerá no estádio Monumental de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. A expectativa é de um público apaixonado e uma partida marcada por rivalidade e técnica apurada. Historicamente, finais entre brasileiros têm sido equilibradas e emocionantes. O Palmeiras venceu o Flamengo em 2021, enquanto o Rubro-Negro triunfou em 2022 contra o Athletico-PR.

A primeira final com clubes brasileiros foi em 2005, com vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR. Desde então, outras decisões reforçaram o protagonismo do futebol brasileiro na América do Sul.

