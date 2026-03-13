sábado, 14/03/2026

Justiça mantém prisão de traficantes com R$ 30 milhões em cocaína

Operação em Campo Grande apreende maior quantidade de drogas do ano

Milton
Publicado por Milton
Foto: Garras

Maior apreensão de cocaína em Campo Grande nos últimos anos

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul manteve a prisão de cinco traficantes, de 42, 39, 38, 25 e 18 anos, flagrados com mais de 600 peças de cocaína avaliadas em R$ 30 milhões no Jardim Montevidéu, em Campo Grande. A captura ocorreu na última quarta-feira (11) após denúncias de que uma oficina mecânica funcionava como ponto de venda de drogas. Durante a ação, foram encontrados entorpecentes espalhados pela casa do suspeito, inclusive na sala, banheiro e fundos do imóvel, além de vestígios de óleo diesel, indicando que a droga teria vindo da fronteira em tanques de combustíveis.

No total, foram apreendidos 614 peças, 975,640 kg, 136 embrulhos em bola e 478 tabletes de pasta base. A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia. Segundo o delegado Roberto Guimarães, a residência funcionava como “guarda-roupa” para armazenar drogas que seriam levadas a outros estados, como São Paulo, e a investigação continua para identificar os donos da carga.

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