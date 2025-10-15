JARDIM: Sábado é dia D de atualizar caderneta de vacina de menores de 15 anos

A Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no sábado (18 de outubro), o Dia D da Campanha de Multivacinação 2025, uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
No sábado, todas as salas de vacina estarão abertas para atender a população, das 8h às 13h.
Estão sendo ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo BCG, Poliomielite, Tríplice Viral, DTP, HPV, Hepatite A e B, Pneumocócica, Meningocócica ACWY, entre outras. A vacinação é seletiva, ou seja, voltada para quem tem doses em atraso ou esquemas incompletos.
Público-alvo: Crianças e adolescentes menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias), porém adultos e idosos também podem levar suas cadertnetas para atualização.
A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.