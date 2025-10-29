quinta-feira, 30/10/2025

Japinha do CV cai sob tiro de sniper do Bope

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Uma foto de Penélope vulgo “Japinha do CV”, circulou antes de sua morte em operação policial na zona norte do Rio de Janeiro.
Vestida com roupa camuflada e colete tático, ela empunhava fuzil e atuava na linha de frente do CV (Comando Vermelho). O confronto ocorreu na terça-feira (28/10) e terminou com a execução da traficante por um tiro na cabeça.

Penélope era considerada de confiança dos chefes da facção e responsável por proteger rotas de fuga e pontos de venda de drogas.
Familiares pediram que imagens da jovem morta não fossem divulgadas, citando sofrimento causado pela exposição. A operação mobilizou 2,5 mil agentes de diversas corporações e foi a mais letal registrada no estado.

Helicópteros e blindados ocuparam as comunidades, enquanto criminosos tentaram escapar por túneis e rotas alternativas.
Penélope ganhou notoriedade nas redes sociais por ostentar armas e por seu apelido de “musa do crime”.

O episódio revela a escalada de violência e a complexidade das operações contra o tráfico no Rio de Janeiro. Autoridades afirmam que a ação tinha como objetivo desarticular a base logística do CV.

Foto: Veja imagem de Japinha do CV antes de confronto fatal com a polícia/Divulgação
CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Sidrolândia é reconhecida como gestão inovadora em congresso Paranaense de cidades digitais e inteligentes

ANELISE PEREIRA - 0
Sidrolândia recebeu reconhecimento de Gestão Inovadora durante o 10.º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado nos dias 23 e 24 de outubro no Aeroporto...
Leia mais

Vasco garante estádio lotado contra o São Paulo

Milton - 0
A torcida do Vasco mostrou mais uma vez sua força e esgotou todos os ingressos para o duelo contra o São Paulo, neste domingo,...
Leia mais

Pedrossian Neto cobra informações da prefeitura sobre repasses ao Consórcio Guaicurus

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Pedrossian Neto apresentou requerimento à Prefeitura de Campo Grande pedindo informações detalhadas sobre os repasses feitos ao Consórcio Guaicurus, responsável pelo...
Leia mais

Emprega CG realiza ação na USF do São Francisco

ANELISE PEREIRA - 0
Em visita à Unidade de Saúde da Família Jair Garcia de Freitas, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) promoveu sua 46ª ação itinerante do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia