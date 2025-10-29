Japinha do CV cai sob tiro de sniper do Bope

Uma foto de Penélope vulgo “Japinha do CV”, circulou antes de sua morte em operação policial na zona norte do Rio de Janeiro.

Vestida com roupa camuflada e colete tático, ela empunhava fuzil e atuava na linha de frente do CV (Comando Vermelho). O confronto ocorreu na terça-feira (28/10) e terminou com a execução da traficante por um tiro na cabeça.

Penélope era considerada de confiança dos chefes da facção e responsável por proteger rotas de fuga e pontos de venda de drogas.

Familiares pediram que imagens da jovem morta não fossem divulgadas, citando sofrimento causado pela exposição. A operação mobilizou 2,5 mil agentes de diversas corporações e foi a mais letal registrada no estado.

Helicópteros e blindados ocuparam as comunidades, enquanto criminosos tentaram escapar por túneis e rotas alternativas.

Penélope ganhou notoriedade nas redes sociais por ostentar armas e por seu apelido de “musa do crime”.

O episódio revela a escalada de violência e a complexidade das operações contra o tráfico no Rio de Janeiro. Autoridades afirmam que a ação tinha como objetivo desarticular a base logística do CV.