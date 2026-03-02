Jamilson Name discute demandas de Três Lagoas com Prefeitura

Deputado e autoridades municipais alinham prioridades para Saúde, Educação e Infraestrutura em Três Lagoas

O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) se reuniu nesta segunda-feira (02) com o prefeito de Três Lagoas (MS), Cassiano Maia, o secretário de Governo André Bacala e o vereador Davis Martinelli para tratar das demandas mais urgentes do município. Foram discutidos temas como Saúde, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura e Saneamento Básico, com ênfase na necessidade de apoio estadual diante do crescimento populacional acelerado. Jamilson Name afirmou que a visita reforça seu compromisso de garantir recursos e fortalecer políticas públicas. O prefeito Cassiano Maia destacou a importância do diálogo com a Assembleia Legislativa para agilizar projetos e entregas, incluindo ampliação de serviços de saúde, melhorias no sistema viário, reforço na segurança e investimentos em saneamento. Davis Martinelli e André Bacala apontaram intervenções em bairros específicos e a necessidade de parcerias institucionais.

A reunião integra as ações do deputado para articular soluções entre Prefeitura e Governo do Estado e promover políticas públicas mais eficazes. Segundo Jamilson Name, a atuação conjunta é essencial para que Três Lagoas acompanhe seu crescimento e ofereça melhores condições à população.