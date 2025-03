ITAPORÃ: Prefeitura promove evento “Mulheres que Transformam” no dia internacional da mulher

No próximo dia 8 de março de 2025 (sábado) , a Prefeitura de Itaporã realizará o evento “Mulheres que Transformam”, uma programação especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

A ação acontece a partir das 16h00, no Parque do Ipês, reunindo uma série de serviços, palestras e atividades voltadas para o público feminino.

Idealizado pela Gerência de Assistência Social, com o apoio do CREAS, CRAS, Gerência de Saúde, GETCEL, Comunicação e Câmara Municipal de Vereadores, o evento tem como objetivo valorizar, acolher e fortalecer as mulheres de Itaporã, promovendo momentos de aprendizado, lazer e cuidado.

Atividades e serviços disponíveis

Para atender às diversas necessidades das mulheres do município, a programação contará com seis tendas de serviços, oferecendo atendimentos variados, como:

Saúde da Mulher – triagem, atendimentos básicos e orientações de profissionais da área da saúde.

Assistência Social e Assessoria Jurídica – suporte para mulheres em situação de vulnerabilidade, orientação sobre direitos e atendimentos individualizados.

Empreendedorismo Feminino – espaço dedicado às mulheres empreendedoras, com exposição e venda de produtos na Feirinha das Mulheres Empreendedoras.

Atendimentos Acadêmicos – serviços diversos prestados por acadêmicos das áreas de saúde, bem-estar e assistência social.

Espaço Cultural – palco com DJ e atrações musicais para animar o evento.

Além disso, durante toda a tarde, serão promovidas palestras motivacionais e informativas, com temáticas voltadas ao empoderamento feminino, saúde, empreendedorismo e direitos das mulheres.

Um evento para todas as mulheres de Itaporã

O evento “Mulheres que Transformam” foi pensado para proporcionar momentos de acolhimento e bem-estar para todas as mulheres do município. O prefeito Tiago Carbonaro destaca a importância dessa ação como forma de reconhecimento e valorização do papel da mulher na sociedade.

“Este evento simboliza o respeito e a admiração que temos por todas as mulheres de Itaporã. Queremos oferecer um dia especial, com serviços essenciais e momentos de lazer, reforçando o compromisso da nossa gestão com o bem-estar feminino”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Itaporã convida todas as mulheres a participarem deste dia especial, que promete ser marcado por informação, serviços de qualidade e momentos de celebração

Venha celebrar esse dia especial conosco!