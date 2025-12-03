Infestação de besouros causa queimaduras em Corumbá

A cidade de Corumbá (MS) enfrenta uma infestação de besouros que liberam ácido fórmico ao se sentirem ameaçados, provocando queimaduras em moradores. Pequenos, medem de 1 a 2 centímetros, mas podem causar ferimentos de primeiro ou segundo grau. Especialistas apontam que o clima quente, a perda de predadores naturais e o desmatamento contribuem para a proliferação da espécie.

O professor Fabiano Abreu, da UFMS, alerta que desequilíbrios ambientais podem favorecer a invasão desses insetos em áreas urbanas. Durante a noite, eles são atraídos pela luz e, durante o dia, buscam locais escuros e úmidos. É fundamental que famílias adotem cuidados como lavar bem a pele afetada e instalar telas para evitar contato.

Autoridades de saúde recomendam atenção especial às crianças, que são mais vulneráveis a queimaduras.