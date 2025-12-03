quarta-feira, 3/12/2025

Infestação de besouros causa queimaduras em Corumbá

Queimaduras e riscos à saúde

Milton
Publicado por Milton
Foto: Imagens cedidas/Ivana Rissato

A cidade de Corumbá (MS) enfrenta uma infestação de besouros que liberam ácido fórmico ao se sentirem ameaçados, provocando queimaduras em moradores. Pequenos, medem de 1 a 2 centímetros, mas podem causar ferimentos de primeiro ou segundo grau. Especialistas apontam que o clima quente, a perda de predadores naturais e o desmatamento contribuem para a proliferação da espécie.

O professor Fabiano Abreu, da UFMS, alerta que desequilíbrios ambientais podem favorecer a invasão desses insetos em áreas urbanas. Durante a noite, eles são atraídos pela luz e, durante o dia, buscam locais escuros e úmidos. É fundamental que famílias adotem cuidados como lavar bem a pele afetada e instalar telas para evitar contato.

Autoridades de saúde recomendam atenção especial às crianças, que são mais vulneráveis a queimaduras.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Vereadora Luiza Ribeiro conduz Audiência Pública e reforça urgência na retomada das castrações de cães e gatos

ANELISE PEREIRA - 0
A vereadora Luiza Ribeiro presidiu, nesta segunda-feira (1), uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Campo Grande para discutir a retomada das políticas de...
Leia mais

Caged: Mato Grosso do Sul supera marca de 16,9 mil novos empregos criados nos últimos 12 meses

ANELISE PEREIRA - 0
Mato Grosso do Sul encerrou outubro de 2025 com a criação de 880 novas vagas formais de trabalho e acumulou, nos últimos doze meses...
Leia mais

Deputado Rinaldo Modesto é homenageado no aniversário do Projeto Tocando em Frente

Milton - 0
O Projeto Tocando em Frente comemorou, na noite de quinta-feira (26), seus 16 anos de atividades com um emocionante espetáculo no Teatro Glauce Rocha,...
Leia mais

MS Irriga fortalece capacitação de produtores e técnicos

Milton - 0
O Programa MS Irriga, do Governo do Estado, avança na etapa de capacitações técnicas com potencial para irrigar até 4 milhões de hectares. A...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia