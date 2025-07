IMAGENS FORTES: Cadáver com tiro na cabeça é encontrado na fronteira

Na manhã desta terça-feira (1), um cadáver foi encontrado em uma área aberta do bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero. A vítima, um homem de aproximadamente 50 a 60 anos, estava sem documentos, o que tem dificultado sua identificação. O legista Lucas Riveros informou que o corpo apresentava um único ferimento de bala, com entrada na parte posterior do crânio e o projétil alojado no globo ocular. Não havia outros sinais de violência.

A Polícia Nacional tentou identificá-lo pelo sistema de impressões digitais (AFIS), mas sem sucesso. Diante disso, suspeita-se que o homem possa ser brasileiro. Autoridades aguardam familiares para reconhecimento. As investigações seguem para esclarecer o caso e confirmar a identidade da vítima.