sexta-feira, 3/10/2025

Iguatemi será sede do 2º duelo da fé, do laço comprido no próximo mês de novembro.

ANELISE PEREIRA
Com apoio da Prefeitura de Iguatemi e da Câmara de Vereadores, Iguatemi será sede do 2º Duelo da Fé, do Laço Comprido, do dia 28 ao dia 30 de novembro de 2025, na Fazenda Tuneiras, Pista: Vicente Gatti Palla Rossi, Km 6 da Rodovia 295, entre Iguatemi e Eldorado -MS.

A organização da competição, espera contar com a participação de laçadores da região de todo o estado de Mato Grosso do Sul., Paraná e até mesmo do País vizinho, Paraguai.

CATEGORIAS:
GERAL

