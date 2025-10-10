Homem morre após ser esmagado em acidente de trabalho no Noroeste

Um trabalhador morreu nesta sexta-feira (10) após um acidente de trabalho dentro de um caminhão pertencente a uma grande rede varejista, em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, o homem realizava o descarregamento do veículo quando foi atingido por placas de MDF. O impacto teria causado ferimentos graves no corpo do trabalhador.

A vítima, que ainda não teve o nome divulgado, chegou a receber atendimento no local e foi encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da perícia foram acionadas para realizar os levantamentos e apurar as circunstâncias do acidente.

fonte: novalima