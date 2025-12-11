quinta-feira, 11/12/2025

Homem é preso por posse ilegal de armas e munições

Investigação motivada por denúncia de ex-companheira

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu, na quarta-feira (10), mandado de busca e apreensão em imóveis de um homem de 38 anos, em Nova Andradina. A ação ocorreu após denúncia da ex-companheira, que informou ter adquirido legalmente uma carabina calibre .357 em 2023, e que o investigado a teria apropriado, além de comprar munições em seu nome sem autorização.

Durante a operação, foram apreendidas a carabina da vítima com três munições intactas e, em outro endereço, um revólver calibre .357, três munições e três cartuchos sem registro. Todo o material foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

O suspeito foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça. A Delegacia de Atendimento à Mulher reforça o combate à violência doméstica e orienta vítimas a procurarem apoio especializado.

