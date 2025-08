Homem é preso com 600 jabutis em mala de ônibus

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (31) por transportar ilegalmente 600 filhotes de jabutis em malas no bagageiro de um ônibus interestadual no Rio de Janeiro. A apreensão foi feita pela PRF durante fiscalização de rotina.

O ônibus havia saído de Feira de Santana, na Bahia, com destino a Duque de Caxias/RJ, onde os animais seriam vendidos em uma feira livre. Segundo a PRF, o suspeito admitiu que receberia pagamento pelo transporte e que já havia sido preso pelo mesmo crime em 2015.

As condições em que os filhotes estavam foram consideradas precárias. Alguns animais chegaram a morrer antes do resgate. Cada jabuti pode valer até R$ 700 no mercado ilegal.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. O tráfico de animais silvestres é crime ambiental com pena de até um ano de prisão e multa.