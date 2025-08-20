Homem é condenado a 12 anos de prisão na fronteira

Em uma decisão judicial, Marcos Daniel Medina Achucarro foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio doloso em Bella Vista Norte. O crime ocorreu em 17 de fevereiro de 2022, quando Medina atacou Mario Ramón Fretes com uma faca dentro de uma residência no bairro San Antonio. A vítima sofreu ferimentos graves, incluindo a perda de um rim.

O Ministério Público, representado pelo promotor Emilio Álvarez, apresentou evidências sólidas durante o julgamento, incluindo depoimentos da vítima, policiais e testemunhas que confirmaram a autoria do ataque. O tribunal, composto pelos juízes Mario Peralta, Librada Peralta e Marcelina Quintana, acatou as provas e determinou a pena de 12 anos de prisão para o acusado.

Com essa sentença, o processo judicial foi encerrado, destacando a importância da justiça na responsabilização por crimes violentos na região.