quarta-feira, 20/08/2025

Homem é condenado a 12 anos de prisão na fronteira

Após julgamento com depoimentos de testemunhas e da vítima, réu foi considerado culpado pelo ataque ocorrido em fevereiro de 2022 no bairro San Antonio.

Milton
Milton
Foto: #UrundeyFM

Em uma decisão judicial, Marcos Daniel Medina Achucarro foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio doloso em Bella Vista Norte. O crime ocorreu em 17 de fevereiro de 2022, quando Medina atacou Mario Ramón Fretes com uma faca dentro de uma residência no bairro San Antonio. A vítima sofreu ferimentos graves, incluindo a perda de um rim.

O Ministério Público, representado pelo promotor Emilio Álvarez, apresentou evidências sólidas durante o julgamento, incluindo depoimentos da vítima, policiais e testemunhas que confirmaram a autoria do ataque. O tribunal, composto pelos juízes Mario Peralta, Librada Peralta e Marcelina Quintana, acatou as provas e determinou a pena de 12 anos de prisão para o acusado.

Com essa sentença, o processo judicial foi encerrado, destacando a importância da justiça na responsabilização por crimes violentos na região.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

