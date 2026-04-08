Homem é brutalmente espancado e socorrido em estado gravíssimo em Sidrolândia

Um homem de 44 anos foi encontrado gravemente ferido dentro da própria residência em Sidrolândia, a 68 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (7), mas os fatos teriam começado no dia anterior.

De acordo com o boletim de ocorrência, na noite de segunda-feira (6) o tio da vítima procurou a delegacia da cidade, relatando que a companheira do sobrinho teria ligado, detalhando que o homem estaria em Campo Grande.

Já na manhã do dia seguinte, o familiar tentou novo contato com a vítima, mas não obteve sucesso. Horas depois, por volta das 14h30, uma vizinha estranhou a situação e entrou na casa, onde encontrou o homem caído no chão, com múltiplas lesões pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate, encaminhando a vítima ao hospital de Sidrolândia. Conforme relato médico à polícia, o estado de saúde é considerado gravíssimo. O homem chegou desacordado, com diversas lesões e risco de morte.

Ainda segundo o registro policial, o médico que atendeu a vítima detalhou que caso sobreviva, o homem pode apresentar sequelas neurológicas severas. Diante da gravidade, foi determinada a transferência com urgência para unidade hospitalar em Campo Grande.

A autoria e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. O caso foi registrado como tentativa de homicídio simples.