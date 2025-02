Hashioka solicita manutenção dos monumentos da imigração japonesa em Campo Grande

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou indicação à prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, com cópia ao secretário municipal de meio ambiente, gestão urbana e desenvolvimento econômico, turístico e sustentável Ademar Silva Júnior, solicitando serviços de manutenção e conservação dos monumentos que celebram a imigração japonesa na capital. A proposta foi lida durante a sessão ordinária desta terça-feira, 25, a Assembleia Legislativa.



Conforme indicação, os serviços deverão ser executados no Monumento à Imigração Japonesa, localizado na Praça do Rádio Clube; no Portal Vermelho, conhecido como “Tori”, situado na Rua dos Barbosas; e no Memorial do Centenário da Imigração Japonesa, localizado na esquina da Avenida Mato Grosso com a Avenida Calógeras, todos no centro de Campo Grande.



A solicitação objetiva preservar e valorizar os monumentos que celebram a contribuição histórica e cultural da comunidade japonesa em Campo Grande. Tais monumentos representam não apenas um reconhecimento à imigração japonesa, mas também um símbolo da integração, do respeito e da diversidade que enriquecem o patrimônio cultural da capital de Mato Grosso do Sul.



Para Hashioka, é essencial para garantir a integridade física dessas estruturas, preservando sua estética, segurança e importância simbólica. “A conservação adequada desses monumentos contribui para o fortalecimento do turismo local, servindo como pontos de referência e orgulho para a população campo-grandense e para os descendentes da comunidade nipônica, cuja história se entrelaça com o desenvolvimento econômico, social e cultural da nossa capital”, destacou o parlamentar.