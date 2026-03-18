quarta-feira, 18/03/2026

Grave colisão deixa motoentregador ferido no Jardim Bela Vista

Colisão com carro de passeio deixa trabalhador hospitalizado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Trânsito é afetado e perícia investiga responsabilidades

Um motoentregador ficou gravemente ferido após colidir com um GM Celta na tarde desta terça-feira (17), no cruzamento da Rua Joaquim Murtinho com a Rua Geraldo Vasques, no Jardim Bela Vista. Segundo testemunhas e imagens de câmeras de segurança, o motorista do carro realizou uma conversão repentina à esquerda, não dando tempo para que o motociclista evitasse o impacto.

O trabalhador foi arremessado por vários metros e chegou a perder a consciência. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros no local, constatando fraturas nos dois punhos e múltiplas escoriações. Ele foi levado com urgência para a Santa Casa de Campo Grande, onde passará por exames e avaliação ortopédica.

O trânsito no local ficou lento durante o atendimento, com uma faixa isolada. A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista do Celta.

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