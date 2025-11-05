Governo proíbe 20 marcas de azeite em 2025 por irregularidades graves

Em 2025, o governo federal intensificou a fiscalização sobre o setor de azeites e já baniu vinte marcas por irregularidades diversas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Agricultura identificaram produtos adulterados, falsificados e fabricados em locais sem condições sanitárias adequadas. As medidas fazem parte de uma ação conjunta para proteger o consumidor brasileiro de fraudes e riscos à saúde.

Ações ampliam proibições iniciadas em 2024

As proibições deste ano somam-se às ações realizadas desde 2024, quando mais de 70 lotes e marcas foram vetados. A mais recente inclusão na lista é a Vale dos Vinhedos, proibida nesta segunda-feira (7). Em muitos casos, as empresas não possuem CNPJ ativo, licença sanitária ou rastreabilidade da origem do produto, o que impede a verificação da autenticidade do azeite vendido.

Principais falhas encontradas nas fiscalizações

Entre as irregularidades apontadas estão a adição de óleos vegetais em produtos rotulados como azeite, descumprimento de normas de rotulagem, ausência de controle de qualidade e produção em locais clandestinos. As autoridades alertam que o consumidor deve sempre verificar o rótulo, a procedência e as certificações antes de comprar azeite de oliva, principalmente em promoções suspeitas ou de origem desconhecida.

Marcas de azeite proibidas para consumo pela Anvisa em 2025

Vale dos Vinhedos

Serrano

Málaga

Campo Ourique

Grego Santorini

La Ventosa

Escarpas das Oliveiras

Almazara

Quintas D’Oliveira

Alonso

Serrano

Cordilheira

Villas Portugal

Villas Boas

Vale do Madero

Terrasa

San Martin

Miroliva

Castelo de Viana

Casa do Azeite

Belo Porto