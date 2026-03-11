quinta-feira, 12/03/2026

Governo lança curso para combater maus-tratos a animais

Capacitação atende profissionais do Sistema Único de Segurança Pública

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Prefeitura Santa Cruz do Sul/Ilustrativa


Curso capacita profissionais da segurança pública para identificar, investigar e responder a casos de maus-tratos contra animais

O Governo do Brasil lançou nesta quarta-feira (11) um curso online voltado ao enfrentamento de maus-tratos contra animais, destinado a profissionais do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). A iniciativa é fruto de parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e está disponível na plataforma da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O curso oferece formação para identificar, investigar e responder a casos de violência contra animais, reforçando políticas públicas como o Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos e o SinPatinhas. Episódios recentes, como a morte do cão comunitário Orelha em Florianópolis, evidenciam a necessidade de respostas mais rápidas e qualificadas. A capacitação busca aumentar a proteção animal, fortalecer a aplicação da lei e prevenir a violência, promovendo uma cultura de respeito à vida.

A Lei de Crimes Ambientais prevê detenção de três meses a cinco anos, além de multa e proibição de guarda em casos de maus-tratos, dependendo do tipo de animal e da gravidade do crime.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Palestrinas iniciam caminhada no Brasileiro Sub-20 contra o Atlético-MG

Milton - 0
Palmeiras encara estreia fora de casa buscando protagonismo na base feminina O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 neste sábado (07), às 15h, enfrentando...
Leia mais

Cotolengo MS promove Bazar Solidário com produtos doados pela Receita Federal

Milton - 0
Evento busca arrecadar recursos para manter atendimentos a pessoas com deficiência O Cotolengo Sul-Mato-Grossense realiza nos dias 5 e 6 de março o Bazar Solidário...
Leia mais

Homem é preso após invadir a casa da ex-mulher em Campo Grande

Milton - 0
Agressor era foragido da justiça e foi flagrado dentro da residência da vítima em Campo Grande A Força Tática do 10º Batalhão da Polícia Militar...
Leia mais

PrefCG executará trabalho social em residenciais do Minha Casa, Minha Vida 

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande firmou convênios com a Caixa Econômica Federal para executar o trabalho técnico social em empreendimentos do programa habitacional Minha Casa, Minha...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia