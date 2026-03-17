Gilmar Mendes adia voto sobre prisão de Vorcaro

Recados à Corte e à PF em jogo

Gilmar Mendes, do STF, ainda não apresentou seu voto no julgamento sobre a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Embora o prazo regimental termine nesta sexta-feira, 20, o ministro tem optado por elaborar um voto dogmático, priorizando a profundidade da argumentação em vez da celeridade do processo. Segundo fontes do STF, Mendes deve abordar a contemporaneidade dos fatos, a aplicabilidade de medidas cautelares e a destruição de interceptações telefônicas irrelevantes, incluindo diálogos privados vazados com conotação sexual.

O decano também pode tecer críticas à Polícia Federal e ao tratamento de investigados. A estratégia do voto indica recado à Corte e à PF, enquanto o julgamento já registra maioria para manter Vorcaro preso, com três votos favoráveis. Mendes deve decidir nos próximos dias, definindo o desfecho do caso Master e o tom de seu posicionamento institucional.