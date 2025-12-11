quinta-feira, 11/12/2025

Gerson Claro recebe desembargadora e reforça pacto “Todos por Elas”

Assinatura oficial do pacto acontecerá em dezembro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, recebeu nesta quinta-feira (11) a desembargadora Jaceguara Dantas Silva, coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de MS, para apresentação do protocolo do programa Todos por Elas na Educação.

O documento estabelece diretrizes para prevenção da violência contra mulheres e meninas, fortalecimento da rede de proteção e formação continuada de educadores, promovendo ambientes escolares seguros e inclusivos.

Durante a visita, a desembargadora detalhou que o protocolo constitui uma política pública permanente, alinhada a legislações nacionais e tratados internacionais, e que a assinatura oficial ocorrerá no dia 17 de dezembro, no Tribunal de Contas do Estado.

Gerson Claro destacou que a integração entre os Poderes é essencial para fortalecer ações educativas e proteger mulheres, garantindo mais efetividade às políticas de prevenção à violência.

O programa busca consolidar ações estruturantes de direitos humanos, igualdade racial e de gênero, e construir uma sociedade livre de discriminação e violência.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Coronel David tem 26 emendas aprovadas na LOA e direciona investimentos para segurança e infraestrutura em cidades de MS

ANELISE PEREIRA - 0
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou 26 emendas apresentadas pelo deputado estadual Coronel David (PL) ao projeto da Lei Orçamentária Anual...
Leia mais

DiResponsa e Rafa e Junior unem pagode e sertanejo no single “Tey, Tey, Tey” 

Jhoseff Bulhões - 0
A canção chega às plataformas digitais a partir desta quinta-feira, 11
Leia mais

Assembleia Legislativa celebra Dia do Farmacêutico

Milton - 0
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, nesta quarta-feira (10), às 19h, no Plenário Deputado Júlio Maia, uma Sessão Solene alusiva...
Leia mais

Funcionários de empresa de energia são flagrados roubando cabos

Milton - 0
A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí prendeu em flagrante quatro funcionários de uma empresa de energia, acusados de subtrair três bobinas de cabos...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia